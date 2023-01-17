كشفت مجموعة شركات راشد الراشد وأولاده عن توفر 36 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مدن بالمملكة (الدمام، الخبر، الأحساء، بقيق، أبها)، وذلك عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مُنسق الموارد البشرية (وظيفتان).

2- مُنسق وسائل التواصل الاجتماعي.

3- مُمثل التسويق الهاتفي.

4- مُنسق العمليات (3 وظائف).

5- فني سيارات (6 وظائف).

6- سكرتير (وظيفتان).

7- مفتش سلامة وصحة مهنية (4 وظائف).

8- فني ميكانيكا (وظيفتان).

9- مراقب ميكانيكا.

10- مهندس ميكانيكي.

11- مدير المشروع.

12- مُصمم جرافيك.

13- فني ميكانيكي (5 وظائف).

14- محاسب.

15- مسؤول أمن المعلومات.

16- مدير التدقيق الداخلي.

17- مُمثل خدمة العملاء.

18- أخصائي التوظيف.

19- مشغل آلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع