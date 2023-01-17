أزاحت الفنانة المصرية، فيفي عبده، الستار عن أسرار تكشفها لأول مرة عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنها تزوجت 5 مرات.
وأوضحت فيفي عبده، خلال لقاء مع فضائية لبنانية: “أنا ست واضحة ومبحبش الخيانة وتزوجت خمس مرات ولا أمانع من الزواج العرفي”.
وقالت الفنانة المصرية: “أمي عرفت تربينا وهي كانت بتحب المصارعة وبتضربنا بالكرباج، وأبويا كان رياضي وصحته كويسة”.
ووجهت فيفي عبده، رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد الأزمات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، قائلة: “من حقك تعيشي مع جوزك بالطريقة اللي تعجبك، ولكن غلط إنهم يصوروها، ومن حقها تعيش براحتها مع جوزها واللي بيحب أحيانا بيخبط في أي حاجة، ومن الحب ما قتل”.
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