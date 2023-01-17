وجه الناقد الرياضي محمد الدويش، انتقادات لمباريات ⁧‫الشباب‬⁩ و النصر‬⁩، لافتًا أنها أصبحت مباريات خاصة بين خالد البلطان ومدرج النصر.

وقال الدويش، خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة الإخبارية: ” أن مباريات الشباب‬⁩ والنصر‬⁩ أصبحت مباريات خاصة بين خالد البلطان ومدرج النصر، وهذا انعكس على المستوى الفني للمباريات حتى أنها أصبحت إما من طرف واحد يفوز الشباب بـ 4 أو النصر بـ 4، وإما باهته مثل المباراة الأخيرة.”

وأضاف: ” نحن الآن بدأنا نفقد القيمة الجماهيرية وليست الفنية فقط”، مؤكدًا أن الوضع إذا استمر سيقاطع جمهور النصر المباريات عندما تكون في ملعب الشباب لأن خالد البلطان لا يريد إيقاف المباريات الخاصة بينه وبين مدرج النصر.