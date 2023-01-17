تقلص عدد سكان الصين خلال عام 2022 وذلك للمرة الأولى في عقود زمنية، في تحول تاريخي لثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي يواجه أزمة ديموغرافية متزايدة الخطورة.

وانخفض إجمالي عدد سكان الصين بمقدار 850 ألفًا في 2022 إلى 1.41175 مليار نسمة، وهو أول تراجع لعدد السكان منذ عام 1961، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة اليوم الثلاثاء.

وأفادت البيانات بأن معدل المواليد بلغ 6.77 مولود لكل ألف شخص في العام الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ بدء السجلات من أكثر من سبعة عقود مضت.

كما بلغ معدل الوفيات 7.37 حالة وفاة لكل ألف شخص في 2022، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1970.