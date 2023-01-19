تمكن فريق باريس سان جيرمان من الفوز على فريق النصر والهلال في مباراة كأس موسم الرياض التي أقيمت اليوم على ملعب الملك فهد الدولي.

وافتتح ليونيل ميسي أولى أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول لكن كريستيانو رونالدو سجل هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 34.

وعاد باريس سان جيرمان للتهديف من خلال اللاعب ماركينيوس في الدقيقة 43 ، لكن رونالدو سجل هدف التعادل في الدقيقة 6 +45 .

وفي الدقيقة 53 سجل سيرخيو راموس الهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان لكن جانغ هيون سو سجل الهدف الثالث لفريق النصر والهلال في شباك باريس سان جيرمان في الدقيقة 56.

وأحرز كيليان مبابي الهدف الرابع لباريس سان جيرمان في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، تبعه هوغو ايكتيكي بهدف خامس في الدقيقة 78، وتمكن تاليسكا من تسجيل هدف رابع لصالح فريق الهلال والنصر، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان بخماسية مقابل 4 أهداف.