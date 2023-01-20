أوضحت النجمة سهير رمزي، أن زواجها من الفنان الراحل عمر الشريف، هي مجرد شائعة.

وأشارت سهير رمزي: “من صغري كان فتى أحلامي عمر الشريف وكان فتي أحلام بنات كتير من جيلي، واتكتب كتير وقتها أننا اتجوزنا لكن ده مش صحيح”.

وحول تدخل السيدة سوزان مبارك، لمنع عرض مسلسل “حبيب الروح” في التلفزيون المصري، ذكرت سهير رمزي: “أنا سمعت ده، وكان المسلسل هيتعرض على القناة الأولى وكنت متفقة على كده، وفوجئت بعدم عرض المسلسل في أول يوم رمضان وسألت المنتج المسلسل منزلش ليه قالي جت لنا أوامر منزعش المسلسل”.

وتابعت: “رد عليا أن المسلسل بيعمل انتشار للحجاب، وأنتي لبستي الحجاب والحجاب حلو وفي ناس هتقلدك وتمشي وراكي، ولكن معرفش ده حقيقة ولا لا واتوقف المسلسل ولم يذاع على التلفزيون المصري”.