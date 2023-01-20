أوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية “شرط مسبق” لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، إلى أن التطبيع مع إسرائيل لصالح المنطقة؛ لكن الاستقرار لن يتحقق إلا بدولة للفلسطينيين، وفق وكالة “بلومبيرغ”.

وأوضح أن المملكة تبحث مع روسيا إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبياً، مبينا أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن يتحقق من خلال المفاوضات.

وتابع أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر شريك أمني حتى مع دفء العلاقات السعودية مع الصين.