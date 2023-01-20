أوضح المحامي و المستشار القانوني اسماعيل الصيدلاني، أن الشركات غير المنضبطة في قوائمها المالية أو يوجد لديها ضعف في ممارسة نشاطها، ستجد صعوبة في الانتقال إلى الأنظمة الجديدة.

وقال الصيدلاني :” بعض الشركات تحتاج إلى معززات لكي تمارس عملها وتعود إلى العمل بنشاط آخر وقوة أكبر من السابقة”.

وأضاف “نظام الشركات الجديد من أكبر المميزات التي يمتاز بها أنه وضع باب خاص بالإدارة في الأحكام العامة التي تنطبق على جميع أنواع الشركات فوضع قواعد رئيسية للعمل في أعمال الإدارة وفصل القواعد من ناحية عدم المنافسة ومن ناحية عدم التعرض للمصالح”.