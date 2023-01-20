أوضح فضيلة الشيخ سعد الشثري حكم قبول المسلم لمساعدة مالية من غير المسلم بهدف الزواج

وقال الشثري :” لا حرج على المسلم في قبول هذه المساهمة ما لم يترتب عليها ترك شئ من شعائر دينه فهذا الأمر جائز”

وأضاف ” ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل هدايا من غير المسلمين، من المشركين والنصارى واليهود لذا لا حرج في أن يأخذ مسلما مساعدة زواج من غير مسلم”.