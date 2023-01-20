أوضح فضيلة الشيخ سعد الشثري حكم قبول المسلم لمساعدة مالية من غير المسلم بهدف الزواج
وقال الشثري :” لا حرج على المسلم في قبول هذه المساهمة ما لم يترتب عليها ترك شئ من شعائر دينه فهذا الأمر جائز”
وأضاف ” ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل هدايا من غير المسلمين، من المشركين والنصارى واليهود لذا لا حرج في أن يأخذ مسلما مساعدة زواج من غير مسلم”.
حكم قبول المسلم لمساعدة مالية من غير المسلم بهدف الزواج
– الشيخ د. سعد الشثريhttps://t.co/I5l8NFUJ3y#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/01EDLdWUl8
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 19, 2023
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