تمكنت قوات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، من السيطرة على حريق اندلع في صهريج مخصص لحمل المواد البترولية وذلك في إحدى المحطات الواقعة في حي المعيصم شرق مكة المكرمة.

وتفصيلاً، قال أحد شهود العيان :”أن الصهريج الذي كان ممتلئاً بحمولة كاملة من الديزل كان في طور تفريغ حمولته في المحطة التي تقع على الطريق السريع الذي يربط مكة المكرمة بالطائف.

وتفاجأ العاملون باندلاع حريق في مؤخرة الصهريج الأمر الذي دفعهم للهرب بعيداً عنه وطلب النجدة من قوات الدفاع المدني التي هرعت مسرعة إلى موقع الحادثة لتباشر عملها على الفور وتمنع انتشار اللهب إلى باقي أجزاء الصهريج والمحطة.

ولم يسفر الحريق الذي اندلع في مؤخرة الصهريج في احتراق إطاراته الخلفية وأجزاء يسيره منه، ولم يلحق خزان الوقود أو المباني المحيطة به أي أضرار، وذلك بفضل التدخل السريع من قبل قوات الدفاع المدني التي شاركت بـ6 فرق ميدانية هرعت خلال وقت قياسي لاحتواء الموقف والسيطرة على ألسنة اللهب.