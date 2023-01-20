أوضح المحامي و المستشار القانوني اسماعيل الصيدلاني كيفية تعامل “نظام الشركات الجديد” مع الشركات المدرجة ذات الخسائر المتراكمة

وقال الصيدلاني:” النظام أصدر لائحة خاصة وقسم هذه الشركات إلى ثلاث فئات، فالشركات التي تجاوزت خسائرها المتراكمة ٢٠ ٪ إلى ٣٥٪ هنا وضع لها حالة معينة عالجها بوضع شارة لها في السوق وينبه المساهمين مع إعطاء خطوات للحد من هذه الخسارة والخطة التي سوف تتخذها الشركة”.

وأضاف ” أما الفئة الأخرى ما زاد عن ٣٥٪ إلى ٥٠٪ أعطى النظام أن يكون هناك شارة في السوق تبين أن هذه الشركة تجاوزت خسائرها بأكثر من ٣٠٪ وأوجب على مجلس الإدارة أن يقوم بإعلان مستقل عن تجاوز هذه الخسارة مالم يكن الإعلان متزامن مع المركز المالي للشركة خلال المرحلة الفصلية ”

وتابع” أما إذا تجاوزت الشركة هذه الخسائر بدون المدة المحددة لإعلان نتائج الشركة فوجب أن يكون هناك إعلان مستقل عن مجلس الإدارة بتجاوز الشركة لهذه الخسائر، ثم ننتقل إلى المرحلة الأخرى من ٣٥ بما تجاوزت ٥٠٪ وتكون هذه هي المرحلة الأخطر وهنا يتخذ رئيس مجلس الإدارة قراراً أكثر من ذلك في تحديد الخطة وما إلى ذلك “.