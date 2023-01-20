وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن موضوع ارتفاع أسعار الرحلات مهم جداً، ويمس حاجة الناس ويشكل أولوية بالنسبة للهيئة، مشيراً إلى أن الوقود الذي ارتفع بنسبة 60٪ ما بين عام 2019 و2021 يشكل تأثيراً مباشراً على تكلفة الطيران.

وقال أوضح “الدعيلج” خلال حديثه لإذاعة ثمانية على اليوتيوب: دورنا في الهيئة كمنظم للطيران التأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية وحصول نقص في السعة المقعدية.”

وأضاف:أن احد أهم أسباب السيطرة على الأسعار تقديم خيارات متعددة للمسافرين من ناقلات مختلفة وأوقات حجز مختلفة وفئات مختلفة.

وواصل الدعيلج، حديثه بسرد تاريخ الطيران المدني السعودي، من عام 1945 عندما وصلت أوّل طائرة، في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى يومنا هذا، وفصل هيئة الطيران المدني عن وزارة الدفاع، وتأسيس شركة الطيران المدني القابضة «مطارات».

وفي السياق ذاته، تحدث عن أهداف هيئة الطيران وتحدث رئيس الطيران المدني أيضاً عَن صالتي السفر 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي وأزمة مطار جدة التي حدثت في رمضان الماضي، وما فعلته الهيئة لحل المشكلة.