تمنى النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، العودة مرة أخرى إلى المملكة، بعد مشاركته في مباراة كأس موسم الرياض.

وقال حكيمي ” أتينا إلى هنا للاستمتاع بالمباراة وهذا البلد والحضور الجماهيري، ونمتع الجماهير ونقدم مباراة جيدة، وقد سجلنا أهدافا كثيرة من جانب الفريقين، وأنا سعيد بالتواجد هنا”.

وأضاف مدافع باريس سان جيرمان ” بصراحة كنت متوقع رؤية هذه الأجواء الكبيرة والرائعة هنا بالسعودية، لأنني أعرف الشعب العربي وشغفه الكبير بكرة القدم، فهم يستمتعون بكرة القدم ويحبونها ولدي أصدقاء يلعبون بالدوري السعودي، ونحن سعداء بتواجدنا ولعبنا هنا، ونتمنى أن نعود في مرات أخرى، ونشكركم على كل شيء”

وحاز باريس سان جيرمان الفرنسي على لقب بطولة كأس موسم الرياض، بعد الفوز على نجوم الهلال والنصر بخماسية مقابل أربعة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الملك فهد الدولي.