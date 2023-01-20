أوضح فضيلة الشيخ سعد الشثري حكم التشاؤم من ذكر سيرة الموت

وقال الشثري :” الموت ليس نهاية الرحلة بل بعد الموت حساب وعذاب لذلك فإن التذكرة بالموت ليس من التشاؤم وقطع حياة الإنسان بل هي تذكرة لجعل الإنسان يستعد لاخرته التي فيها النعيم الدائم والتي لا ينقطع حياة أحد من الناس فيها سواء كان من أهل الجنة أو أهل النار”

وأضاف ” لذا ذكر الله عز وجل الموت في مواطن من كتابه فقد جاء، فجاء قول الله ” كل نفس ذائقة الموت” في مواطن عدة، وجاء ” إنك ميت وإنهم ميتون”.