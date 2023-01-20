ناشد خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي الجميع قائلاً “حذروا شبابكم من متابعة المواقع الفاسدة والأفكار الإلحادية وقدموا النصح والإرشاد لأبنائكم”.

وقال غزاوي خلال خطبة الجمعة: “المأمول من الآباء والأمهات والمربيين جميعا أن يستشعروا مسئوليتهم ويؤدوا الأمانة التي حملوها وأن يتقوا الله فيمن تحت أيديهم، مع تعهدهم بالنصح والإرشاد مما يقوي الوازع الديني لديهم ويعزز الخصانة الذاتية”.

وأضاف” من أولى الأولويات وأعظم مهام التحصين والدور الوقائي للأسرة المسلمة حماية الناشئة من الأفكار الإلحادية التي تسللت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية المعاصرة”.