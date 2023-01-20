أفادت تقارير صحفية بأن إسبانيا اعتقلت مدافع منتخب البرازيل السابق دانى الفيس، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة فى ملهى ليلى فى برشلونة ديسمبر الماضى.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن المحكمة العليا فى اقليم كتالونيا قالت فى بيان لها :” إن محكمة برشلونة فتحت تحقيق الشهر الماضى فى جريمة اعتداء جنسى نتيجة شكوى قدمتها امرأة ضد اللاعب دانى ألفيس.”

وكان الفيس قد قال فى وقت سابق أنه كان في الملهى الليلي في ذلك الوقت، لكنه نفى ارتكاب أي اعتداء، وقال على قناة “إنتينا 3” الإسبانية الأسبوع الماضي إنه لم يرى تلك المرأة من قبل.

يُذكر أن دانى الفيس قد أبدى سعادته الشديدة بعد ظهور اسمه ضمن قائمة منتخب البرازيل المشاركة فى بطولة كأس العالم 2022.