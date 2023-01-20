تعتبر اللوزتان هما خط الدفاع الأول ضد دخول البكتيريا والفيروسات إلى الفم، وهي عبارة عن كتل من الأنسجة اللمفاوية في مؤخرة الحلق، وعندما تصاب اللوزتان بالبكتيريا أو الفيروسات ، تتضخم اللوزتان، بالإضافة إلى أنه مرض شائع بين الأطفال ويزول من تلقاء نفسه في معظم الأحيان.

وتظهر أعراض التهاب اللوزتين على شكل التهاب في الحلق، وصعوبة أو ألم أثناء البلع، وصوت خشن ، وحمى، وتيبس في الرقبة، وقد تعاني أيضًا من آلام في معدتك وأذنيك ورأسك، حيث تتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

وتتضمن الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها: غسل اليدين ، خاصة بعد العطس أو السعال، ممارسة النظافة العامة الجيدة، بما في ذلك نظافة الفم، استبدال فرشاة الأسنان بعد الإصابة، تجنب مشاركة الطعام، أكواب الشرب ، زجاجات المياه ، أو الأواني.

ويعتمد علاج التهاب اللوزتين على ما إذا كانت العدوى فيروسية أو بكتيرية، وستشفى العديد من حالات التهاب اللوزتين من تلقاء نفسها تمامًا كما يزول نزلات البرد من تلقاء نفسها.