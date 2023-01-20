تتحرّى المملكة ودول العالم العربي والإسلامي هلال شهر رمضان لهذا العام 2023 / 1444 بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق 21 مارس 2023م.

ويبدأ شهر رمضان (2023 – 1444) فلكياً يوم الخميس 23 مارس، وتشير الحسابات الفلكية التي أُجريت من قِبل فريق “طقس العرب”، إلى أن القمر سيسبق الشمس بالغروب في ليلة تحرّي هلال شهر رمضان (2023 – 1444).

وسيغرب القمر الساعة 5:54م، في حين أن غروب الشمس سيكون عند الساعة 6:05م؛ الأمر الذي يجعل رؤيته مستحيلة، وبالتالي يُتوقع أن تعلن المملكة الأربعاء 22 مارس المتمّم لشعبان، ويوم الخميس 23 مارس أول أيام رمضان.