أكد إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن استغلال المناصب للمصالح الشخصية واختلاس أموال الدولة العامة جرم وإثم عظيم.

وقال في خطبة الجمعة اليوم :” قال الله تعالى :” وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ “، وقال صل الله عليه وسلم:” مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولا يَأْتِي بِهِ يوْم الْقِيامَةِ.”