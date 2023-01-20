أحدثت الفنانة السورية أصالة جدلاً واسعا خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت بإطلالة غير تقليدية و غريبة كما وصفها البعض.

وجاءت أصالة في ” برنامج سعودي آيدول” ترتدي فستان قصير يصل أعلى الركبة واتسم بصيحة الكاروهات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

ويُشار إلى أن فستان أصالة حمل في “برنامج سعودي آيدول” توقيع دار الأزياء Dior العالمية، فيما بلغ ثمنه 3900 يورو، أي ما يعادل 125 ألف جنيه تقريبًا، مما جعل البعض يري أن ثمن مبالغ فيه.

وقام ناقد الموضة إيلي حنا، بالتعليق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي على إطلالة أصالة في برنامج “سعودي آيدول” قائلاً:”كلنا اتفقنا إن اصالة صغرت ٢٠ سنة، بس مش لدرجة تعتمد لوكات تلميذة المدرسة، لما شفت الصورة من بعيد قبل ما افتحها فكرتها بنت عمرها ٨ سنوات بهالاطلالة.”

وأضاف:” أصالة بعدنا بأول حلقات ببرامج سعودي ايدول و بأول الطريق، خلينا نتفق على موضوع إنه تجربي تفكري مرتين قبل ما تختاري أي اطلالة.”