أعرب الإيطالي فرانكو باريزي عن إعجابه بمستوى السعودية في كأس العالم لافتا إلى أن قدوم رونالدو جعلها محط أنظار العالم.

وقال فرانكو أنه سعيد بزيارته للمملكة كما أنه سعيد بإقامة السوبر الإيطالي في الرياض كما أعرب عن سعادته بوجوده في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز حيث قدم هدايا باسم نادي إنتر ميلان للمرضى.

وتابع في حوار مع برنامج mbcفي أسبوع أنه من الصعب تحديد خليفة له في مركز الدفاع في نادي الميلان مؤكدا أن النادي يمتلك دفاعا قويا تمكن من خلاله تحقيق الدوري.