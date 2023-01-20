قال المتحدث الرسمي الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرّج، إنه سيتم قريبا إصدار الرخص الخاصة بأنشطة المزادات العقارية للمنُشآت، وأنشطة التحليل والاستشارات العقاريةوالإعلانات العقارية للمنُشآت والأفراد.

وأكد ” المفرج” بأنَّ نظام الوساطة العقارية قد حدد سبعة أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه هي: نشاط الوساطة العقارية، نشاط التسويق العقاري، نشاط إدارة الأملاك،نشاط إدارة المرافق، نشاط المزادات العقارية، نشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي:الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.

وأكد أنَّ الهيئة تعمل على ضمان استمرارية الأعمال في السوق العقاري والانتقال للأنظمة الجديدة بشكل مُيسر، مضيفا بأن الأفراد الذين صدرت لهم رخص ممارسة الوساطة والتسويق العقاري يتاح لهم ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها، وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية، وكذلك ممارسة الترويج للعقار لغرض إبرام صفقة عقارية.

وأبان أن المنشآت التي صدرت لها الرخصة فبإمكانها ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري؛ وممارسة أنشطة إدارة الأملاك وإدارة المرافق والتي تتيح لها تولي إدارة الشؤون المالية والفنية نيابة عن الغير للعقارات المحددة في عقد إدارة الأملاك،وتحقيق ملاءمة ومناسبة وسلامة وكفاءة المباني ومحتوياتها في نشاط إدارة المرافق .

يذكر أن الهيئة العامة للعقار أصدرت من خلال خدماتها الإلكترونية 89,561 رخصة للممارسة الأنشطة العقارية خلال 48 ساعة منذ بدء سريان نظام الوساطة العقارية، حيث تم إصدار 72,387 رخصة للأفراد الممارسين،و17,174 رخصة للمُنشآت.