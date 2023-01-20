قال بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، إن 6 ساعات فأكثر في اليوم من السلوك الخامل دون الحركة تجعل الفرد عرضة للسكري وهشاشة العظام وأمراض القلب ربما الموت المبكر.

وأكد أن السلوك الخامل منتشر لدى فئة الشباب، مضيفا أن الدراسات أكدت ارتفاع نسبة الوفاة المبكرة لدى الشباب مقارنة بما كان في السابق، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة السعودية.

ونوه بأن المشاكل الصحية تظهر بعد سنوات من الاستمرار في السلوك الخامل، خاصة لدى من يتعدى 35 عاما، وذلك بسبب سلوكيات الحياة غير الصحية.