وجه أحد ممثلي الادعاء في قضايا كرة القدم الإيطالية، يوم الجمعة، بخصم تسع نقاط من رصيد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم على خلفية حساباته المالية، فيما يتعلق بصفقات انتقال لاعبين.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت يوم الجمعة للنظر في تعامل يوفنتوس، أنجح أندية إيطاليا، وعدد من الأندية مع صفقات انتقال اللاعبين.

وطلب جوزيبي كيني، ممثل الادعاء في كرة القدم، بمنع رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي من تولي أي منصب في الكرة الإيطالية لمدة 16 شهرا، وإيقاف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي السابق للنادي، لمدة 20 شهرا.

وأكد يوفنتوس عدم ارتكابه أي مخالفات وقال إن حساباته كانت ملتزمة بمعايير الصناعة