حكم قاض فدرالي أمريكي أمس الخميس على الرئيس السابق دونالد ترامب ومحاميته بغرامة قدرها حوالى مليون دولار.

وجاء الحكم لرفع ترامب ومحاميته دعوى قضائية “عبثية” على هيلاري كلينتون بتهمة محاولة الغش في الانتخابات الرئاسية في 2016، ما يعد ارتكاب “إساءة استخدام للمحاكم” من خلال رفع دعوى قضائية “لنشر رواية سياسية بشكل غير نزيه”.

وزعمت الشكوى التي رفضها القاضي ميدلبروكس العام الماضي، أنّ كلينتون وأشخاصاً آخرين حاولوا إقناع الجمهور بأن حملة ترامب جرت بتواطؤ مع روسيا.

وطالب الرئيس السابق، من منافسته التي هزمها في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016، بتعويض قدره 70 مليون دولار.