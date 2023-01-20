توفي وزير خارجية الغابون مايكل موسى أدامو الجمعة، بعد إصابته بنوبة قلبية قبل انضمامه الى اجتماع لمجلس الوزراء، على ما أعلنت الحكومة ومصدر رئاسي.

وأصيب موسى أدامو (62 عاما) حليف الرئيس علي بونغو أونديمبا بنوبة قلبية وتوفي “رغم الجهود التي بذلها متخصّصون” لإنعاشه، كما أوضحت الحكومة في بيان مقتضب.

وقال مصدر مقرب من الرئاسة لوكالة “فرانس برس” إنه “جلس في قاعة انتظار” قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء “في حضور بعض زملائه في الحكومة وبدأ يشعر بتوعك.

ونقل وزير الخارجية الغابوني إلى مستشفى عسكري وهو فاقد للوعي، لكنه توفي بعد منتصف اليوم بقليل، وفق ما أضاف المصدر الذي تحدث طالبا عدم كشف هويته.