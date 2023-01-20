أكد عبدالله سعد الشهراني، استشاري طب الأطفال والغدد الصماء، عدم وجود إحصائية عن نسبة قصارى القامة في المملكة لكن الأعداد كبيرة.

وأضاف أن السيدات هن الأكثر عرضة لقصر القامة عن الرجال، كما أن الظاهرة الأبرز هو بلوغ الفتيات بشكل أبكر، ولم يتم معرفة السبب الدقيق لهذا الأمر حتى الآن، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجبة.

ولفت إلى أن طول الرجل في المنطقة العربية 170 سم، بينما متوسط طول المرأة هو 150 سم، مضيفا أن السمنة مرتبطة بقصر القامة، حيث من يعاني من السمنة يبلغ بسرعة ويصبح قصير، لذا فيجب أن يكون الوزن مثالي، وأن يتناول الطفل غذاء صحي.

ولفت إلى أنه يمكن علاج قصر القامة من خلال أطباء العظام وذلك يتم عبر إجراءات معينة ولفئة معينة من المرضى، مضيفا أن الفيصل في مثل هذه العملية هو الصفائح الغضروفية، فإذا كانت مفتوحة فسيتم إجرائها أما إذا كانت مغلقة فيتخذ الأطباء إجراء آخر.

كيف يمكن معالجة قصر القامة لدى الأطفال عبر تأخير البلوغ؟.. إجابة د. عبدالله سعد الشهراني – استشاري طب الأطفال والغدد الصماء #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fZWR08XFUe — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 20, 2023

د. عبدالله سعد الشهراني – استشاري طب الأطفال والغدد الصماء: علاج قصر القامة من أطباء العظام يتم عبر إجراءات معينة ولفئة معينة من المرضى البالغين .. والفيصل هنا للصفائح الغضروفية #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IjeB7j3D7s — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 20, 2023

د. عبدالله سعد الشهراني – استشاري طب الأطفال والغدد الصماء يوضح أبرز الخطط الغذائية المطلوبة للأطفال خلال العلاج من قصر القامة #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GbFBhqhprO — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 20, 2023