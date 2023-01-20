كشفت وسائل إعلام مصرية عن اعترافات المتهم بقتل مشرفة العمال، داليا الحوشي في قضية قاتلة أمها في محافظة بورسعيد بمصر .

وكشف المتهم حسين صديق ابنة المجني عليها في اعترافاته، قائلا: “نورهان ضربت أمها بالشاكوش اللي جبته معايا على راسها من ورا خبطتين جامدين بعدما كنت أنا خلصت ضرب بالزجاجة في رقبتها، وتأكدت من موتها بعد الضربات اللي ضربناها أنا ونورهان دهست على بطنها لقيتها مش بتطلع نفس ولا حركة ورقبتها مفتوحة وبتجيب دم كتير”.

وأضاف: “بعد كده لفيناها بالملاية الحمرا اللي نورهان جابتها من أوضتها وحاولنا نشيلها وننزل بيها برة البيت، لكن كانت تقيلة وماعرفناش فسيبناها في الأوضة زي ما هي وبعد كده أنا ونورهان خدنا المخدة كلها وملاية السرير والفوطة والشاكوش والسكينة والكأس المكسور والعصاية ونضارة مامتها علشان جه عليها دم وحطناهم في كيس أسود كبير من بتاع الزبالة ونورهان إديتني موبايلين بتاعها وبتاع مامتها حطيتهم في جيبي ونورهان كلمت أحمد أخوها وقالتله إن في رقم غريب كلمها وقالها إن مامتها وقعت فالشارع وخدوها على مستشفى بورفؤاد وطلبت من أخواتها يروحوا يشوفوا أمهم فالمستشفى وهي هتحصلهم”.