وصل المهاجم البرازيلي بنادي الأهلي ماركوس أمارال، إلى جدة مساء اليوم الجمعة.

وجاء اللاعب الجديد تأهباً للانضمام إلى صفوف فريق الأهلي.

يذكر أن الأهلي أعلن أن اللاعب سيجري الفحص الطبي، ومن ثم سيتم التوقيع الرسمي معه لانضمامه للفريق الأول لكرة القدم.