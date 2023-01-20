أعلن برنامج العمل عن بُعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 27 وظيفة (رجال / نساء) بعدة مجالات وظيفية (عن بُعد).
والوظائف المطروحة هي:
– أخصائي توظيف.
– أخصائي إدارة مشاريع.
– محاسب.
– مهندس تطوير تطبيقات.
– أخصائي تسويق إلكتروني.
– كاتب استعلامات.
– مساعد إداري.
– مندوب مبيعات.
– سكرتير.
– أخصائي علاقات عامه.
.. وأخرى.
وتضمنت شروط الالتحاق بالعمل عن بعد:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.
وللتقديم يرجى الدخول على الرابط التالي :هنا
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