أعلن برنامج العمل عن بُعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 27 وظيفة (رجال / نساء) بعدة مجالات وظيفية (عن بُعد).

والوظائف المطروحة هي:

– أخصائي توظيف.

– أخصائي إدارة مشاريع.

– محاسب.

– مهندس تطوير تطبيقات.

– أخصائي تسويق إلكتروني.

– كاتب استعلامات.

– مساعد إداري.

– مندوب مبيعات.

– سكرتير.

– أخصائي علاقات عامه.

.. وأخرى.

وتضمنت شروط الالتحاق بالعمل عن بعد:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

وللتقديم يرجى الدخول على الرابط التالي :هنا