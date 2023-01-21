وجه بروفسور واستشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، نصائح لكبار السن للحفاظ على صحتهم النفسية.

وأضاف أنه يجب على المسنين أن يسهلوا على أبنائهم رعايتهم،وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أنه يجب علي المسنين أن يدخروا بعض الأموال بما يكفي لمعيشتهم، كما يجب على الأبناء أن يفهموا شخصية المسن قبل أن يصبح مسنا، فلو كان لديهم شخصية مسيطرة فيجب منحهم هذا الإحساس في الأمور البسيطة.