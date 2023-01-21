نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، حيث خطفت أنظار متابعيها.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان باللون الأزرق، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، ومرتدية اكسسوارات أنيقة باللون الذهبي.

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز تدخل السباق الرمضاني 2023 بمسلسل “ضرب نار”، والذى يعد من الأعمال المنتظرة فيدراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات”لآخر نفس” ومسلسل “اللى ملوش كبير” العام قبل الماضى.