أنهى نادي النصر العلاقة التعاقدية رسمياً مع المحترف الكاميروني ڤينسنت أبوبكار، كما شكر اللاعب على الجهود التي بذلها خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكان أبو بكار، أنهى الاتفاق مع بيشكتاش للانتقال إليه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد أن توصل إلى اتفاق مع النصر على الرحيل.

يذكر أن النصر يحتاج إلى إنهاء تعاقده مع أبو بكر، من أجل تسجيل كريستيانو رونالدو، في قائمة أجانب الفريق، حتى يتمكن من خوض مباريات دوري روشن.