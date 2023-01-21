كشفت هنادي عيسي، صحفية لبنانية شهيرة متخصصة في المجال الفني، حقيقة ما يتداول بشأن اعتزال جورج وسوف الغناء، قائلة إن الأمر سيتضح بعد 40 يومًا.

وأوضحت هنادي عيسى، إن جورج وسوف لا يزال يستقبل التعازي حتى اليوم من شخصيات سياسية وفنية ورياضية من كل الدول العربية، وعلى المستوى الصحي هو بخير.

وأشارت: “جورج وسوف لم يعلن اعتزاله بعد، وهو يذهب ويأتي من لبنان إلى قطر، ورأيي الشخصي أنه مستحيل جورج وسوف يعتزل لأنه يحمل حب ملايين الناس الذين يرفضون اعتزاله لأن حب الناس يعطيه دعمًا،”.

وتابعت أن هناك شخصية سعودية تحدثه كل يوم وتطالبه بالاستمرار وعدم الاعتزال وتحاول رفع معنوياته.