تعد الفيتامينات من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، لدورها في تعزيز جهاز المناعة وتحسين الصحة العامة وتقوية العظام والوقاية من الأمراض الموسمية وغيرها من الفوائد الصحية الضرورية لبناء جسم سليم.

وهناك مجموعة من الفيتامينات التي تتوفر في الفواكه والخضراوات وبعض الزيوت والحبوب تعمل على دعم صحة العظام ومنع هشاشتها والحفاظ على نموها بشكل طبيعي؛ حيث توجد عدة فيتامينات ضرورية لنمو العظام وزيادة طول الجسم.

ومن بين هذه الفيتامينات “فيتامين د”: الذي يتم اكتسابه عند التعرض لأشعة الشمس، أو من خلال الفطر والحليب المدعم بفيتامين د، ويساهم في امتصاص الفوسفور والكالسيوم الضروريين لنمو العظام والحفاظ على معدل طول طبيعي.

ويوجد “فيتامين ب 1” بوفرة في الحبوب مثل الأرز والحبوب الزيتية مثل الفول السوداني والصويا، ويعمل بشكل غير مباشر على دعم العظام وزيادة طول الجسم، كما يساعد في تنظيم عملية الهضم، فيما يدعم “فيتامين ب 2” نمو العظام والجلد والشعر والأظافر.

ويطلق عليه اسم (الريبوفلافين) ويوجد بوفرة في البيض والأسماك والحليب والخضراوات ذات الأوراق الخضراء، بينما “فيتامين ج”: يعرف بحمض الأسكوربيك، ويساهم في تقوية العظام والأسنان وتعزيز نموها، ويوجد بوفرة في التوت والطماطم والبطاطا والحمضيات مثل اليوسفي والبرتقال، كما يعمل على تعزيز المناعة والوقاية من نزلات البرد.