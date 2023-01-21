أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي أن مهرجان “قمم” يعتبر أول مهرجان في العالم يهتم بالفنون الأدائية الجبلية.

وقال البازعي :” هناك توجيه من سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بتوسع المهرجان ليكون مهرجان دولي، فبالإضافة إلى ١٩ فرقة محلية من محافظات المملكة فكل المحافظات الموجودة بمناطق الجبال جاءت منها ١٩ فرقة”.

وتابع ” يضاف لها ١٤ فرقة من دول العالم من آسيا وأوروبا وعدد من الدول العربية وهذا يعمل على ترسيخ المهرجان لتكون عسير مركزا للاهتمام بالفنون الأدائية الجبلية على مستوى العالم “.