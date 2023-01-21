قال لاعب الاتحاد والمنتخب السابق صالح الصقري أنه إذا خُير بين نادي الهلال والنصر سيختار الهلال بسبب بيئته.

وأبدى الصقري رأيه في صفقة كرستيانو رونالدو قائلاً ” من الناحية السوقية والدعاية والإعلان للدوري السعودي ما حد يقدر يتكلم عليها، أما بالنسبة للأمور الفنية ما هيضيف شئ”.

وأشار خلال حديثه في أحد البرامج الرياضية إلى أن النصر يعقد الكثير من الصفقات ولديه كوكبة كبيرة من اللاعبين ولكن لا يقدمون شئ.