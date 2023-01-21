كشفت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة والمكاتب السياحية التابعة لها بالمملكة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير التجزئة والترفيه (مكتب دناتا للسفريات): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة (مثل الأعمال، السفر والسياحة)، أو أي تخصص ذي الصلة، تنفيذي مبيعات أول (مطار جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 20 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة طيران الإمارات