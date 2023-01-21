يصاب الكثيرون بتكسر في الأسنان وأمراض في اللثة، رغم مواظبتهم على العناية بصحة الفم؛ حيث أكد أطباء صحة الفم، أن العناية المنتظمة للحفاظ على صحة الأسنان واللثة باستخدام الفرشاة والخيط وغسول الفم، قد لا تكون كافية عند ممارسة الكثير من العادات الخاطئة.

وقال وي جيان، طبيب أمراض الفم، من كوالالمبور في ماليزيا، عن أكثر 3 عادات تشكل خطرا على صحة الأسنان واللثة، وهي: “قضم الأظافر والصرير واستخدام العيدان الخشبية”.

وحذر الطبيب جيان، من أن هذه العادات يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بحساسية في اللثة وتكسر واعوجاج في الأسنان، ناصحًا بضرورة التوقف عن قضم الأظافر بالأسنان فقد تتركها متكسرة ومعوجة، وكذلك حذر من استخدام العيدان الخشبية، التي يمكن أن تسبب الإصابة بانحسار اللثة.

وأضاف جيان، أنه: “الصرير على الأسنان، يصيبها بالتشقق والكسور، كما يضعفها تماما”، متابعًا: “عند الإصابة بنزيف في اللثة يتوقف المرضى عن استخدام الخيوط، وهذا خطأ شائع”.