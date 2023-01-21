كشفت دراسة جديدة، أن الرجال الذين يشربون مشروبات الطاقة بشكل مفرط والمشروبات الغازية وحتى الشاي والقهوة المحلاة أكثر عرضة لفقدان شعرهم.

وأجرى الدراسة، خبراء من جامعة تسينغهوا في بكين حيث فحصت 1000 رجل تمت ملاحظتهم بعد شرب ما بين لتر واحد إلى ثلاثة لترات من المشروبات كل أسبوع.

وأوضحت النتائج، أن أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروب مُحلى يومياً كانوا أكثر عرضة بنسبة 42٪ لتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك، بينما أولئك الذين تناولوا وجبات سريعة وعدد أقل من الخضار كانوا أكثر عرضة لخطر تساقط الشعر أيضاً، بحسب ما نقل موقع complex.

وأشارت إلى أن الرجال الذين اعترفوا بفقدان شعرهم فقد قالوا أيضاً إنهم شربوا 12 مشروباً سكرياً في الأسبوع في المتوسط، فيما صرح طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور شارون وونغ، لصحيفة The Sun، إن “خلايا بصيلات الشعر هي ثاني أسرع الخلايا تقسيماً في الجسم وتتطلب جميع العناصر الغذائية لنظام غذائي صحي متوازن.