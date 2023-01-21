كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات حادث سرقة رادار مروري مثبت على طريق رئيسي في القليوبية شمال البلاد.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تلقّت بلاغا بتعرض رادار على الطريق الدائري للكسر والإتلاف، وعقب التحري، اتضح أن لصاً حاول سرقته، وبعد فشل محاولته قام بكسره وإتلافه.

وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة، استطاعت تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه من أصحاب السوابق، حيث سبق اتهامه في قضايا جنائية.

و اعترف اللص بارتكاب الواقعة، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.