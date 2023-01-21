توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم السبت، مبيناً أن طريف والقريات سجلت 3 درجات مئوية.

وأوضح المركز أن درجة الحرارة في عرعر ورفحاء سجلت 6 درجات مئوية ، فيما سجلت درجة الحرارة في حفر الباطن وسكاكا وحائل وتبوك 7 درجات مئوية.

وأشار إلى أن درجة الحرارة في الرياض وأبها والباحة والدهناء والمجمعة والتنهات والصمان ونجران بلغت 8 درجات مئوية.

وتوقع المركز عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وحائل.