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مراسم مغادرة كسوة الكعبة المشرفة من القاهرة 1905م
مراسم مغادرة كسوة الكعبة المشرفة من القاهرة 1905م
منذ 59 دقيقة
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