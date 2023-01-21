يقبل العديد من الأشخاص إلى سوق السيارات المستعملة بالمملكة، إلا أن الأمر يعد مقلقا نوعا ما لبعض الأشخاص، وهو ما يرجع إلى عدم معرفتهم بطرق البحث والشراء الصحيحة.

وتمتلك صانعة السيارات بورش العديد من الموديلات التي يبحث عنها البعض مؤخراً، وتأتي سيارة بورش باناميرا 2012 من بينهم، وذلك باعتبارها من بين السيارات الألمانية المرغوبة في سوق السيارات بالمملكة .

وتتطلب عملية البحث عن سيارات بورش باناميرا مستعملة في المملكة تركيزاً كبيراً، وهذا لضمان الحصول على سيارة بورش باناميرا 2012 مستعملة بسعرٍ منـاسب وحالة جيدة.

ويُعدّ من أهم ما عليك فعله هو اختيارك لتطبيقٍ موثوقٍ لدى الكثير في المملكة ، على سبيل المثـال تطبيق مستعمل، باعتباره واحداً من أكثر التطبيقـات انتشاراً في المملكة، والذي يوفّر المسـاحات الواسـعة للبحث بالمنصة، كما تستطيع التوجه لمحرك البحث من خلاله وكتابة مثلاً “بورش باناميرا 2012” حتى تظهر لك النتـائج المرغوبة

وتأتي أسعار بورش باناميرا 2012 مختلفة ومتفاوتة من بائعٍ لآخر، ويرجع تحديد تلك الأسعار إلى بعض من العـوامل، ومنها (موديـل السيـارة المعروضة، مع عدد الكيلومترات التي قطعتها، بجانب محرك السيارة ونوع ناقل الحركة وغيره من التفاصيـل).

-بورش باناميرا 2012 مستعملة للبيع في حفر الباطن بسعر 105 آلاف ريال

-بورش باناميرا 2012 مستعملة للبيع في جدة بسعر 70 ألف ريال

-بورش باناميرا 2012 مستعملة للبيع في الرياض بسعر 53 ألف ريال

أهم 7 نصائح عند شراء سيارة بورش باناميرا 2012 مستعملة

1- عليك بفحص أوراق السيارة التي ترغب في شرائها بشكلٍ دقيقٍ أولاً، من خلال معرفة تاريخها (كم عدد ملاكها – عدد الحوادث وهكذا… وما إلى آخره).

2- كما عليك بمعرفة حالة السيارة ثانياً، وما إن كانت السيارة تُستعمل للاستخدام الشخصي، أم أنها كانت سيارة أجرة، لأنه في هذه الحالة الأخيرة قد تجد السيارة رديئة ومتهالكة.

3-الإستعانة بأحد الأشخاص المُختصّين، ولكن ممن يمكن الوثوق بهم، للمساعدة من أجل تقييم مستوى أداء السيارة مع فحص المحرك وجميع الأجزاء.

4- عمل فحص شامل للسيارة، من أجل الإطلاع على عدد الكيلومترات التي قامت السيارة بقطعها، فهو ما يؤثر بكل تأكيد على سعر السيارة، مع الإطلاع كذلك على وثائق صيانة السيارة، وما إن كان تم تغيير أي أجزاء بها، كما عليك الحصول على تقرير بالحوادث التي تورطت فيها السيارة.

5- التـأكد من أنظمة السيـارة ومن حالة عملها بشكلٍ سلـيم، وحول كل ما يتعلق بالمقصورة من تكييف وأزرار، بحثاً عن أي أعطال تستدعي الصيـانة، فهو ما يخفض من قيمة السيارة بالفعل.

6- فحص السيارة من الداخل بشكلٍ دقيق، حيث عليك التأكد من عدم وجود أي صدمات أو لحامات أو أي علامات طلاء جديدة ناتجة عن تغيير أحد الأجزاء المهمة.

7-يمكنك عمل تجربـة قيـادة للسيـارة، للتعرف أكثر على كفاءتها في السير في الطريق، والوقوف على مدى توافر ما تطلبه حول امتلاكك لها.