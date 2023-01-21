علقت الفنانة بلقيس فتحي لأول مرة على تفاصيل حفلها في موسم الرياض والأنباء التي ترددت عن انسحاب الجمهور من الحفل، لافتة إلى أن تلك كانت حملة مغرضة ضدها لكنها لم تنجح.

وأوضحت بلقيس فتحي في لقاء لها، أن الحديث الذي تم ترويجه في هذا الوقت غير صحيح، قائلة: “الكلام اللي اتقال غير صحيح، الجمهور السعودي بيني وبينه كتير مودة واحترام ومحبة، وبيعطي الغريب قبل القديم فما بالك أن تكون بنتهم”.

وذكرت بلقيس فتحي أن البعض اعتقد أن هناك بريك بين خروج الفنان محمد عبده ودخولي قائلة: “المواعيد بس كانت غلط والجمهور فكر أنه كان فيه بريك ولو خرج ألف شخص من المسرح كان فيه الباقي من 12 ألف في المسرح”.

وأعربت عن استياءها من إصرار البعض على تجميع بعض اللقطات في حفل لترويج فكرة انسحاب الجمهور، قائلة: “هذه خبرية التجميع أني متوترة خاصة أن الجمهور طلب مني أني أغني أغنية وكان فيه مجموعة كبيرة من العازفين انتظرت أن يتم إخبارهم جميعاً بالأغنية وانتظرت 5 دقائق حتى تبدأ الفرقة”.

واستطردت: “قبل ما أخرج من المسرح كانت هذه الخبرية منتشرة على السوشيال ميديا لزرع هذه الفكرة على الناس وعملوني تريند من وراء هذه الأشياء”، مضيفة: “كثروا حملات واحنا هنكتر حفلات، وأنا بنتكم وتطبيقات السوشيال ميديا تشهد أن أكبر أرقامي من السعودية وعندي حفلات كبيرة وناجحة وتجاهلوا هذه الحملات وما بيني وبينكم إلا كل محبة وتقدير واحترام”.