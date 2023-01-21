طالب الأكاديمي المهتم بالبيئة الدكتور فرحان الجعيدي، المتنزهين والباحثين عن الفقع بأخذ الحيطة والحذر بسبب انتشار الثعابين السامة وغير السامة والعقارب والنباتات السامة.

وقال الدكتور فرحان الجعيدي، خلال برنامج ” mbc في أسبوع”، أن مثل هذه الزواحف ستزيد مع زيادة الغطاء النباتي رغم أنها موجودة الآن في أماكن جرداء ولكنها ستتكاثر أكثر مع الحماية التي توجد حاليًا وستزيد كجزء من التوازن البيئي مستقبلًا.

وأشار المهتم بالبيئة، إلى أن الثعبان لا يهاجم الأشخاص إلا إذا شعر بخطورة الموقف فهو يحاول تجنب الأفراد، بينما فطر الفقع يتواجد بالقرب من جحر الثعبان؛ حيث يجب الحيطة والحذر.