كشف وزير الاتصالات عبدالله السواحه عن إطلاق برنامج في المملكة يربط العالم بالإنترنت عبر شبكة فضائية بتكلفة بسيطة.

وقال “السواحة” في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا : أجرينا دراسة في مجموعة العشرين مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمنتدى الاقتصادي العالمي والتي أظهرت أننا نحتاج إلى نصف تريليون دولار لربط غير المتصلين بالإنترنت في العالم إذا استخدمنا الشبكات الأرضية

وتابع أن هذا السبب جلعهم يطلقون برنامج NTN ويقصد به برنامج الشبكة غير الأرضية بحيث يمكن ربط الأرض بالفضاء.

وتابع : أجرينا أول تجربة العام الماضي حيث لديك برج 5G متصل بطائرة تحلق على ارتفاع 20 كيلو متر فوق الأرض متصل بقمر صناعي منخفض يدور حول الأرض، مضيفا : هذا سوف يربط العالم غير المتصل بالانترنت بجزء بسيط من التكلفة.