أعلن الأمن العام، القبض على 14 مواطن ومقيم وامرأة، ضمن مجموعة من أبرز الجـرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية بمناطق مختلفة في المملكة.

وضبطت الأجهزة الأمنية 5 أشخاص ارتكبوا حـوادث جنائية، تمثلت في سرقة المركبات واستخدموها في سرقة محال تجارية ومواشٍ في جدة، كما تم القبض على شخصين في بيشة، بحوزتهما 16 كجم من الحشيش المخدر.

وتم القبض على شخصين بحوزتهما 214 جم من الشبو، كما تم القبض على شخص بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومواد مخدرة في الرياض.

وتمكنت شرطة حائل من الإطاحة بشخصين، قاما بالاعتداء على آخر وصدم مركبته عمدًا، كما تم القبض على شخص قام بانتحال صفة غير صحيحة وارتكاب حـوادث سلب بنجران.

وألقي الأمن القبض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام في أبي عريش، كما تم القبض على شخص ظهر بمحتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة في مكة المكرمة.