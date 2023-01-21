اعتذر لاعب الاتحاد السابق صالح الصقري عن تصريحاته في إحدى البرامج التليفزيونية .

وقال الصقري : أقدم اعتذاري لنادي الاتحاد الكبير ولزملائي وإخواني اللاعبين ولجمهور الاتحاد العظيم على ما بدر مني وعلى التصريح اللي ما كنت موفق فيه.

وتابع : أنا أخطيت وجل من لا يخطو وأتمنى من الجمهور أن يتقبل اعتذاري وأتمنى التوفيق للجميع.

الكابتن ( #صالح_الصقري ) : أعتذر لنادي #الاتحاد وجمهوره العظيم وأخواني اللاعبين لم أوفق فيما ذكرت أنا أخطأت وجلّ من لايخطئ pic.twitter.com/SmjHIpdjww — علاء سعيد (@alaa_saeed88) January 21, 2023

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