تمادى زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، في تبجحه بعد ظهوره في مقطع فيديو يستول طالبا الدعم المالي من دول الخليج.

وقال المتسول نصر الله : “هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم للخليج من مصر؟ شو بينقص دول الخليج أنه تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار”.

ولقي المقطع رواجا كبيرا وسخرية واسعة من رواد مواقع التواصل، الذين اعتبروا أن طلب نصر الله يعد “وقاحة لامثيل لها.. فمن نفس الكرسي الذي أعلن مرارا وتكرارا تبعيته لمرشد إيران، يطلب المساعدة من دول الخليج، التي يهاجمها ويقف ضدها طوال الوقت”.